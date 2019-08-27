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Общество

О перспективах Талабских островов расскажет гость ПАИ-live

27 августа в 13:00 гостем проекта ПАИ-live станет заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.

Накануне губернатор Михаил Ведерников с рабочей поездкой посетил Талабские острова в Псковском озере. Эта территория считается одной из визитных карточек региона, ежегодно на острова приезжает несколько тысяч туристов. По итогам поездки губернатор анонсировал важные инфраструктурные изменения на архипелаге, в частности, заявил о намерении придать островам Залита и Белову статус отдельных муниципальных образований и ввести туристических сбор для посетителей. Это, по словам Михаила Ведерникова, позволит архипелагу иметь «бюджет как у маленького Монако».

В прямом эфире замглавы Псковского района, который в районной администрации курирует вопросы связанные с Талабами, расскажет о ближайших перспективах развития островов, оценит эффект от возможного изменения их статуса.

Вопросы Святославу Колинко можно оставить на странице ПАИ-live.

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