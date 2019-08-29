Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек

10:23, 29 августа 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков дал официальный ответ жителям дома №58 на улице Коммунальной, которые пожаловались на сайте главы региона Михаила Ведерникова на «арт-объект» из полусотни автопокрышек, размещенный во вдоре жилого многокварирного дома.

Сити-менеджер уточнил, что согласно статье 44 Жилищного кодекса принять решение о пределах использования земельного участка, на котором расположено здание, может общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.

Так как «арт-объект» из автопокрышек, на который жалуются местные жители, находится на дворовой территории у дома, Александр Братчиков посоветовал жильцам провести собрание собственников для принятия решения о действиях с бывшими в употреблении автопокрышками.

В марте местная жительница обращалась на сайт главы региона Михаила Ведерникова об опасном «арт-объекте» из автопокрышек. Тогда она сетовала на то, что это не те материалы, из которых стоит делать клумбу или декорирование двора.