Жители одного из дворов Пскова требуют убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек

14:03, 20 августа 2019, ПАИ

Необычный «арт-объект» прописался в Пскове по адресу Коммунальная, 58. Тихий двор многоквартирного дома, отсюда всего две минуты ходьбы до школы, минут семь до детского садика. А под окнами многоэтажки красуется каскад из автомобильных покрышек. Как уверяет псковичка Ольга Волкова, их там не менее полусотни.

Женщина обращалась на сайт главы региона Михаила Ведерникова. Сетовала, что это не те материалы, из которых стоит делать клумбу или декорирование двора. Ведь покрышки — опасны. Впервые подобное обращение она оставляла еще в марте. Тогда же ей ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он согласился с тем, что это опасно. «Вопрос о возможности участия управляющих организаций города Пскова в сборе и передаче на утилизацию бывших в употреблении автомобильных покрышек будет вынесен на очередное совещание, еженедельно проводимое с управляющими компаниями Управлением городского хозяйства администрации города Пскова», - пояснил градоначальник.

Как смог убедиться корреспондент Псковского агентства информации, к середине августа в указанном дворе ничего не изменилось. Покрышки остались на своих местах.

«Никаких реальных шагов на настоящий момент не предпринято», - посетовала Ольга Волкова и вновь попросила главу администрации Пскова дать ответ «к какому решению в итоге пришли, какие реальные меры в этом вопросе все-таки будут предприняты, в какие сроки».