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Беспилотник США провёл разведку у границ Псковской области

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, сообщает «Интерфакс».

Дальний американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Беспилотник летал вдоль границ Калининградской области и пролетел с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

Аналогичный разведывательный полёт осуществил британский самолёт. Он вылетел с авиабазы Уоддингтон, расположенной в Англии. Разведчик выполнял задание вблизи границ Калининградской области на Балтийском море и в воздушном пространстве Литвы.

Кроме того, многочасовую разведку у границ России на Черном море провел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U. Он вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Самолёт пролетел вдоль побережья Краснодарского края и южного и юго-западного побережья Крыма. Затем он в течение трех часов курсировал к юго-западу от Крыма в районе Севастополя.

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