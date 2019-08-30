Почти 68 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области в новом учебном году

11:12, 30 августа 2019, ПАИ

67 тысяч 900 школьников сядут за парты в Псковской области в новом учебном году, сообщил на пресс-конференции 30 августа заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, ежегодно наблюдается увеличение числа первоклассников в псковских школах. Например, в этом году их 7,5 тысяч. «Мы справляемся с тенденцией роста обучающихся, подаём заявки в Минпросвещения на строительство новых школ», - отметил Сергей Николаев.

Сергей Николаев также заявил, что все учреждения образования, а их в регионе 361, готовы к новому учебному году. На подготовку школ к 1 сентября в этом году выделялось порядка 102 млн рублей. Благодаря этой работе удалось решить основные вопросы по модернизации школьного оборудования, ремонту столовых и санузлов.

Зампред комитета по образованию также уточнил, что в регионе работают 4800 педагогов, однако имеющихся сотрудников не хватает, поэтому открыто 140 вакансий. «Конечно, все они будут закрыты уже работающими сотрудниками, пустующих мест не будет», - заверил Сергей Николаев.

