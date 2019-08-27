Новые школы планируется построить в Пыталовском и Печорском районах

13:20, 27 августа 2019, ПАИ

Новые школы планируется построить в Пыталовском и Печорском районах, сообщил на областном педагогическом совете 27 августа в Пскове председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, в Минпросвещения уже поданы заявки на строительство новых школ в посёлке Линово Пыталовского района, Гдове, в Печорском районе и ряде других муниципалитетах.

В этом году новая школа на 500 учеников построена в городе Дно. Первые школьники сядут за парты уже 2 сентября. Запланировано также строительство школы на 800 мест, которое начнётся в Великих Луках. В ближайшее время там уже стартуют строительные работы.

В 2017 году новую школу открыли в псковском микрорайоне Борисовичи. В 2018 году - в Великих Луках.