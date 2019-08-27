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Политика

114 участковых избирательных комиссий начали работу в Псковской области

В Псковской области к работе приступили 114 участковых избирательных комиссий. До дня голосования 8 сентября они будут трудиться в ежедневном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В облизбиркоме подчеркнули, что граждане вправе прийти в участковые комиссии, чтобы ознакомиться со сведениями о себе в списках избирателей для проверки и уточнения данных.

С 29 августа и до 14 часов 8 сентября в участковых избирательных комиссиях принимаются заявления для голосования на дому. Чтобы подать заявление, необходимо самому или с помощью родственников, соседей, соцработника позвонить на свой избирательный участок.

«Голосовать на дому вправе избиратели, которые по состоянию здоровья либо инвалидности не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок в день голосования. В день голосования избирателю, подавшему заявление, необходимо находиться дома с паспортом и ждать прибытия членов УИК с переносным ящиком для голосования. Личное заявление от гражданина он подписывает сам уже дома», - пояснили в облизбиркоме.

Кроме того, с 4 по 7 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы будет проходить досрочное голосование. Оно предусмотрено избирательным законодательством для тех граждан, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

До 3 сентября включительно досрочно проголосовать можно в соответствующей территориальной избирательной комиссии муниципального образования. Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина России или временное удостоверение личности.

В день голосования 8 сентября участковые избирательные комиссии откроются для избирателей в 8:00 и закроются в 20:00.

8 сентября в рамках Единого дня голосования в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях региона: довыборы в Псковское областное Собрание по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу № 13. А также выборы шести глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, в Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», довыборы в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1, в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5 и в Собрание депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

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