Жизненные вопросы и решения: депутаты Заксобрания высказались о прямой линии Михаила Ведерникова

16:05, 27 ноября 2026, ПАИ

Десятая прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стала не просто традиционным сеансом обратной связи, а масштабным срезом проблем, вопросов и надежд жителей региона. 3 452 обращения и 5 443 вопроса зафиксировали главные темы, волнующие псковичей: качество коммунальных услуг, медицина, состояние дорог, поддержка участников СВО и развитие территорий.

Впервые к обработке звонков подключили ИИ-помощника Ольгу, которая вместе с волонтёрами приняла более трёх тысяч звонков – благодаря этому часть задач удалось решить ещё до начала прямого эфира. Председатель Заксобрания Псковской области Борис Елкин и другие псковские депутаты отметили как общие итоги диалога, так и конкретные проблемы, прозвучавшие из муниципалитетов.

Главный ориентир – муниципалитеты и финансовый рост

Председатель Заксобрания Борис Елкин подчеркнул, что прямая линия служит для парламентариев ключевым инструментом проверки собственной работы::

«Для нас, депутатов, это всегда важный момент – возможность сверить свою работу с тем, что действительно волнует людей. Темы обращений – самые жизненные: дороги, медицина, образование, ЖКХ, соцподдержка».

«Михаил Ведерников ответил на вопросы предметно. Часть задач взял под личный контроль, по другим дал прямые поручения. Для меня, как председателя Заксобрания, важно: такой диалог не формальность, а рабочий механизм. И наша задача – чтобы решения, принятые на областном уровне, доходили до каждого муниципалитета и каждого человека. Работаем дальше!» – заключил председатель Законодательного Собрания региона.

Спикер регионального парламента обратил внимание на укрепление самостоятельности региона: несмотря на внешние вызовы, доходная база Псковской области выросла ещё на два миллиарда рублей, превысив отметку в 38 миллиардов:

«Промышленность, сельское хозяйство и туризм показывают уверенный рост. Это значит, что у области есть финансовая самостоятельность и возможность отвечать на запросы людей».

Всё это, по словам Бориса Елкина, даёт региону возможность выполнять социальные обязательства, включая 47 действующих мер поддержки бойцов СВО и их семей. По его мнению, главная задача парламентариев – проследить, чтобы каждое решение губернаторского уровня дошло до каждого муниципалитета и жителя.

Заместитель председателя Заксобрания и глава комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию Андрей Козлов проиллюстрировал работу прямой линии на конкретных примерах из районов:

«На прямой линии с губернатором прозвучали вопросы от жителей Новосокольнического и Великолукского округов. <...> Прямая линия с главой региона – отличная ежегодная практика, которая помогает людям напрямую рассказать о своих проблемах и получить ответ от первого лица».

Отдельно вице-спикер разобрал ситуацию в деревне Комша Великолукского района, где из-за аварийной водонапорной башни люди страдали от перебоев с водой. Вместо покупки новой башни за два миллиона рублей власти нашли более технологичное решение – установку автоматики с частотным регулированием давления. Материалы уже заказаны, а завершить монтаж и наладить нормальное водоснабжение планируется до 20 декабря.

По оценке Андрея Козлова, именно возможность решать точечные вопросы делает формат прямого диалога отличной ежегодной практикой.

Муниципальная самостоятельность и инициатива на местах

Тему непосредственного взаимодействия с жителями продолжил вице-спикер, председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов:

«За цифрой обращений – вопросы, которые волнуют людей в повседневной жизни: вода, лекарства, дороги, благоустройство, связь в небольших населённых пунктах. По ряду тем прозвучали конкретные решения. Например, станция умягчения воды в Пскове должна заработать уже 10–15 декабря, а до 20 декабря в деревне Комша Великолукского округа наладят водоснабжение».

Алексей Севастьянов обратил внимание на предложение главы региона по благоустройству дворов на улице Шестака в Пскове через механизмы ТОС (территориального общественного самоуправления).

Депутат убеждён: настоящая сила местной власти заключается в том, чтобы жители могли решать насущные проблемы в своём округе без лишних инстанций, чувствуя плечо и поддержку регионального центра:

«Уверен, что если мы выстроим эту работу в связке, то и доверие к муниципалитетам будет расти».

Экономический фундамент развития

Сферу, на которую пришлось огромное количество вопросов граждан, прокомментировал председатель профильного комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров:

«Львиная доля вопросов от жителей области, как и ожидалось, касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Михаил Юрьевич в прямом эфире дал чёткие ответы на самые острые обращения людей и заверил, что программы модернизации сетей будут продолжены».

Дмитрий Быстров подчеркнул, что поднятые коммунальные проблемы уже находятся в активной проработке исполнительных органов региональной и муниципальной власти:

«Следим за ситуацией и в возглавляемом мной комитете по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Заксобрания области. Мы планомерно готовим законодательную базу и ищем системные решения, чтобы диалог между жителями, ресурсниками и управляющими компаниями был честным, а качество услуг росло. Прямая линия – хороший формат для того, чтобы органы власти держали руку на пульсе».

Семьи защитников – в центре заботы

Председатель комиссии по делам защитников Отечества и их семей Заксобрания Псковской области Надежда Васильева отметила, что за каждой цифрой статистики прямой линии стоят судьбы конкретных семей и реальные бытовые трудности, требующие мгновенной реакции:

«Открытый диалог с жителями и готовность разбираться в каждом обращении – важная часть работы. <...> Спасибо Михаилу Юрьевичу и всей команде за такую обратную связь и готовность работать над решениями».

Отметим, что ежегодная прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходила на телеканале «Россия 24». Трансляция была доступна на телеканале «Россия 24», на радиостанциях «Радио России» и «Маяк», а также на сайте ГТРК «Псков». В прямом эфире губернатор, его заместители, министры и главы округов давали конкретные ответы на актуальные вопросы жителей о развитии территорий, дорог, здравоохранения, образования, ЖКХ и соцподдержки.

Добавим, что за весь период прямой линии по всем каналам связи поступило 3 452 обращения, жители задали 5 443 вопроса. В 947 обращениях было обозначено сразу несколько проблем. Последний день стал рекордным: 25 ноября волонтёры и ИИ-помощник Ольга приняли 746 звонков – больше, чем в любой другой день. Причём 470 из них поступили с 17:00 до 20:00, то есть непосредственно перед эфиром и во время него.