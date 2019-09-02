Псковский губернатор доложил главе Правительства о готовности сдавать по две школы в год

14:40, 02 сентября 2019, ПАИ

О готовности сдавать по две школы в год заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл 2 августа. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в рамках совещания были организованы прямые включения из регионов, где сегодня открываются новые учебные заведения. Михаил Ведерников рассказал, что находится в новой школе в Дно, рассчитанной на 500 мест, и построенной на месте аварийного здания, где обучение велось в две смены.

Губернатор подчеркнул, что школа в Дно стала третьей в регионе, построенной за последние три года. Сейчас, добавил он, на рассмотрении находятся 8 заявок Псковской области на возведение новых школ.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство страны за поддержку региона и поздравил коллег с Днём знаний.

Дмитрий Медведев передал привет и поздравление жителям Дно. По его словам, очень хорошо, что новая школа построена в районном центре.

Глава Правительства поздравил с началом нового учебного года всех школьников и студентов, отдельно он выделил первоклассников, которых в России в этом году почти 2 миллиона.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в стране в рамках нацпроекта «Образование» развёрнута масштабная стройка, на создание новых мест в школах в бюджете государства с 2016 по 2021 год предусмотрено порядка 200 млрд рублей. Сегодня, сообщил премьер-министр, открылись более 170 новых учебных заведений, 58 из них возведены при федеральном финансировании. «Темпы хорошие и их нужно придерживаться», - заявил он. Также Дмитрий Медведев остановился на дошкольном образовании, обратив внимание на необходимость эффективного расходования средств.