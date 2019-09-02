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Общество

В новой школе в Дно прозвенел первый звонок

Линейка в новой школе в Дно

В новой школе в Дно прозвенел первый звонок, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 2 сентября здесь в честь Дня знаний состоялась торжественная линейка, на которую прибыл глава региона Михаил Ведерников.

«Для нас этот день особенный, потому что сегодня открывает двери новая, современная школа, построенная на месте аварийного здания, где дети учились в две смены», - сказал губернатор. Он подчеркнул, что для региона принципиально важно, чтобы молодёжь получала качественное среднее, профессиональное и высшее образование и оставалась жить и работать в Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве школы: правительство, Псковское областное Собрание, родителей, руководство школы и строителей.

  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Торжественная линейка в новой школе в Дно
    Фото: Ульяна Ловыгина

Председатель областного Собрания Александр Котов также обратился к школьникам, педагогам и родителям. «Сегодня мы находимся на пороге замечательной новой школы, которая впервые за десятки лет построена в районе», - сказал он.

Александр Котов также напомнил, что Псковская область является участником федеральной программы, одна из задач которой - избавиться от вторых смен в образовательных учреждениях региона. «И открытие школы в Дно - хороший пример реализации этой программы в районах», - заметил он и добавил, что работа в этом направлении продолжится.

Спикер регионального парламента поздравил всех с праздником, а ученикам пожелал хороших оценок и настроения.

Представитель подрядчика Константин Яковлев передал символический ключ от школы директору Татьяне Щукиной, которая также поздравила всех с новым учебным годом. «Эту школу мы ждали очень долго, и 1,5 года были сложными, но все трудности заканчиваются, и сегодня у нас, действительно, праздник», - сказала директор, поблагодарив всех за осуществление мечты, связанной с новой школой.

Затем ученики школы из 1 и 9 класса дали первый звонок и в воздух запустили салют из воздушных шаров.

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