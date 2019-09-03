Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена

13:28, 03 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области сумма грантов для проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), будет увеличена. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном награждении победителей конкурса проектов ТОСов 3 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что 3,5 млн рублей, выделенные на проекты ТОСов в этом году, - сумма, на первый взгляд, небольшая, но и на 100 - 200 тысяч рублей в волостях можно многое сделать. «Мы, безусловно, будем эту сумму увеличивать», - пообещал он.

Губернатор подчеркнул, что в этом году конкурс проектов ТОСов завершён, но есть и другие конкурсы, например, на лучшее сельское поселение. Он заверил, что все эти проекты регион будет развивать.

«ТОС - это один из первых шагов в развитии гражданского самоуправления, который реализуется сейчас во всех регионах страны. Это дополнительные возможности и средства для решения наиболее актуальных проблем, а самое главное — это возможность для самих жителей участвовать в формировании бюджета и расставлении приоритетов при решении тех или иных вопросов», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона заметил, что из псковских или московских кабинетов «не так хорошо видна проблематика», поэтому необходимо совместно подходить к расстановке приоритетов.

Михаил Ведерников поблагодарил всех представителей ТОСов за активность и пожелал успехов в работе. «Рассчитываем на ваше неравнодушное отношение», - заключил губернатор.

На первый конкурс грантов для ТОСов поступили 32 заявки, 25 из них получат финансирование.