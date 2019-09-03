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СМИ: В Эстонии обнаружилась секретная база спецназа США

Журналисты-расследователи в Эстонии заявили, что в стране с 2014 года находится секретная база для подготовки спецназа США, пишет Росбалт.

Как передает ERR, СМИ уже не раз сообщали, что в странах Балтии будет постоянно размещен американский спецназ, но эту информацию никогда не подтверждали.

Между тем, согласно документам минобороны США, в 2019 году Штаты выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «особого объекта». Речь идет о тренировочном лагере для военных США — «высокопрофессиональных бойцов спецподразделения».

По словам журналистов, толчком для размещения в Эстонии спецназа Штатов стало присоединение Крыма к РФ.

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