СМИ: В Эстонии обнаружилась секретная база спецназа США

22:49, 04 сентября 2019, ПАИ

Журналисты-расследователи в Эстонии заявили, что в стране с 2014 года находится секретная база для подготовки спецназа США, пишет Росбалт.

Как передает ERR, СМИ уже не раз сообщали, что в странах Балтии будет постоянно размещен американский спецназ, но эту информацию никогда не подтверждали.

Между тем, согласно документам минобороны США, в 2019 году Штаты выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «особого объекта». Речь идет о тренировочном лагере для военных США — «высокопрофессиональных бойцов спецподразделения».

По словам журналистов, толчком для размещения в Эстонии спецназа Штатов стало присоединение Крыма к РФ.