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Общество

Образцовая квартира из 90-х растрогала пользователей сети

В Минске выставлена на продажу квартира с почти полностью сохранившейся обстановкой времен перестройки и начала 1990-х. «Двушка» вызвала у интернет-пользователей ностальгию, пишет Лента.ру со ссылкой на Onliner.by.

Квартира расположена в доме №64 на улице Петра Глебки. Собственник оценил ее в 56 тысяч долларов (3,7 миллиона российских рублей). На снимках видно, что интерьеры жилья за последние 30-40 лет практически не обновлялись, при этом общее состояние квартиры можно оценить положительно — владельцы явно тщательно следили за порядком.

В комнатах квартиры множество ковров, мебельные стенки, кресла, хрусталь и другие типично советские свидетельства благополучия хозяев. Из 1990-х здесь двухкассетный магнитофон, телевизор с подставкой, велотренажер и кухонная техника.

В комментариях к описанию объекта пользователи сети назвали жилье очень уютным и более привлекательным, чем квартиры с современным ремонтом.

«Посмотрел на фотки. Как будто в прошлом побывал. В каком-то хорошем прошлом», — написал saschula.

«Я бы мафон взял, у меня в детстве такой же был... Эх, и пару кассет Цоя, Кармен», — пожелал perezzzz.

«Скорее всего, жили пенсионеры последние лет десять, — предположил Baster_1988. — Квартира очень аккуратная, хоть все и древнее. Видно, что все ковры убирались, пылесосились, выбивались, что ко всему относились с советской бережливостью».

«Если не придираться к мелочам, эта квартира выглядит получше, поуютнее, более по-домашнему, чем некоторые современные с евроремонтом! А двухкассетник! Прям дух захватило», — восхитился Юрий_М.

«Отличная квартира. Были бы деньги свободные — обязательно бы купил для психологической разгрузки», — добавил IvD.

Нашлись и те, кому жилье не понравилось.

«Эти шкафы, стенки, комоды... Блин, воротит от их обилия», — высказался the69nemo. «Обычная квартира. Что особенного в ней нашли, не понимаю», — заключил vold_by.

Ранее в сентябре в Минске была выставлена на продажу квартира с нестандартной планировкой: собственник оборудовал санузел в одном из не предназначенных для этого помещений, поэтому объединенные ванная и туалет получили выход на балкон. В сети такую планировку сочли смехотворной, критически оценив умственные способности владельца жилья.

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