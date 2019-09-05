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Общество

«Сомнительный подарок на День знаний»: Губернатор раскритиковал решение управления образования Пскова по центру «Подросток»

Губернатор Псковской области потребовал провести проверку действий управления образования администрации Пскова в отношении образовательного центра «Подросток». Родителям, учащимся и педагогам на линейке 2 сентября сообщили о закрытии учреждения. Точнее, о его постановке на ремонт. 

Михаил Ведерников вместе со своим первым заместителем Верой Емельяновой провели встречу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и и.о руководителя «Подростка» Людмилой Садовской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Глава региона однозначно заявил: Центр образования продолжит работу. Занятия будут проходить в на базе Дома детского творчества, а практические работы - в агротехническом колледже. «Я категорически против, чтобы дети и преподаватели работали в здании, где не соблюдаются элементарные требования противопожарной безопасности. Это опасно и для здоровья, и для жизни. Здание встаёт на ремонт на 2 года», - отметил он.

 Губернатор потребовал сохранить заработные платы специалистов Центра. 

Александру Братчикову он поручил проанализировать действия сотрудников управления образования города и применить дисциплинарные меры. 

«Работа Управления образования города не выдерживает никакой критики. Необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников проведена не была. Их просто поставили перед фактом, что сюда они больше не ходят. Сомнительный подарок на День Знаний», - написал после встречи в своем инстаграме глава региона.

Он также выразил благодарность Вере Емельяновой и Александру Братчикову за поиск решения в вопросе размещения педагогов и учащихся Центра. 

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