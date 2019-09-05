«Сомнительный подарок на День знаний»: Губернатор раскритиковал решение управления образования Пскова по центру «Подросток»

08:44, 05 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области потребовал провести проверку действий управления образования администрации Пскова в отношении образовательного центра «Подросток». Родителям, учащимся и педагогам на линейке 2 сентября сообщили о закрытии учреждения. Точнее, о его постановке на ремонт.

Михаил Ведерников вместе со своим первым заместителем Верой Емельяновой провели встречу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и и.о руководителя «Подростка» Людмилой Садовской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона однозначно заявил: Центр образования продолжит работу. Занятия будут проходить в на базе Дома детского творчества, а практические работы - в агротехническом колледже. «Я категорически против, чтобы дети и преподаватели работали в здании, где не соблюдаются элементарные требования противопожарной безопасности. Это опасно и для здоровья, и для жизни. Здание встаёт на ремонт на 2 года», - отметил он.

Губернатор потребовал сохранить заработные платы специалистов Центра.

Александру Братчикову он поручил проанализировать действия сотрудников управления образования города и применить дисциплинарные меры.

«Работа Управления образования города не выдерживает никакой критики. Необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников проведена не была. Их просто поставили перед фактом, что сюда они больше не ходят. Сомнительный подарок на День Знаний», - написал после встречи в своем инстаграме глава региона.

Он также выразил благодарность Вере Емельяновой и Александру Братчикову за поиск решения в вопросе размещения педагогов и учащихся Центра.