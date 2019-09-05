В Правила землепользования и застройки Пскова внесли изменения

11:31, 05 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-й сессии гордумы, которая проходит 5 сентября.

На улице Ижорского батальона, 22 зона зеленых насаждений общего пользования изменена на зону обслуживающих и деловых объектов. На улице Чудской, 5а аналогичная территориальная зона переведена в категорию объектов городского транспорта. По улице Красноармейская набережная, 22б зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажа) переведена в зону индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа).

Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Николай Виноградов пояснил, что изменения вносятся в рамках приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с реальностью. Он уточнил, что на перезонирование поступили заявления собственников участков, прошли публичные слушания, возражений не возникло.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин заметил, что все заключения датированы июлем 2018 года. «Год прошёл. Получается, что человек, у которого шиномастерсткая, построил объект, а теперь мы его узаконим», - констатировал он.

Николай Виноградов ответил, что объект был возведён ещё в начале 2000-х годов, до принятия Правил землепользования и застройки.