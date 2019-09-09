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Общество

Эксперты прокомментировали возвращение пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. В ведомстве уверены, что продажа алкоголя на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков, а даже, напротив, может поспособствовать развитию рынка потребительских услуг, пишет газета «Известия».

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Ораз Дурдыев напомнил о требовании Минпромторга, чтобы все полученные от продажи пива деньги уходили не только на развитие спорта, но и на повышение комфорта зрителей и улучшение инфраструктуры. Однако председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов идею раскритиковал, поскольку увеличение точек продаж спиртных напитков увеличит риски асоциального поведения граждан во время и после матчей.

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