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Артур Гайдук переходит из Псковской гордумы в областное Собрание

По итогам состоявшихся в Единый день голосования 8 сентября довыборов в Псковское областное Собрание по округу №2 мандат получит врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук. За него проголосовали 1 тыс. 688 человек, что составляет 40,21% от общего числа участников выборов, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области. Артур Гайдук шёл на выборы от партии «Яблоко».

Второй результат – у кандидата от «Единой России» советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова. Он получил 1 тыс. 353 голоса или 32,23%.

На третьем месте с результатом в 507 голосов (12,08%) - выдвинутый от «Справедливой России», директор ООО «Подкова» Павел Николаев, на четвёртом – кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Артем Васильев, у которого 452 голоса (10,77%).

Явка на выборах составила 16,56%.

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