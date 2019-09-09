«Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019» будет издана к лету 2020 года

17:41, 09 сентября 2019, ПАИ

«Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019» будет издана к 40-м Ганзейским дням, которые пройдут в 2020 году в Брилоне (Германия). С таким предложением выступила и. п. главы Пскова Елена Полонская на заседании общественного совета по включению в книгу имен заслуженных людей и наименований организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Книга создана в рамках организации Ганзейских дней в Пскове и направлена на увековечение имен граждан, коллективов учреждений, организаций, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, внесших значительный вклад в подготовку и проведение праздника. Каждому вписанному в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» вручат свидетельства. В частности, общественный совет поддержал включение в книгу 75 творческих коллективов и 34 куратора волонтерского движения.

Ганзейские дни в Пскове прошли с 27 по 30 июня. Праздничные мероприятия посетили более 200 тысяч человек.