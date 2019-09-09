Названы новые претенденты на включение в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019»

17:08, 09 сентября 2019, ПАИ

В «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» будут включены 75 творческих коллективов и 34 куратора волонтерского движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Список утвердили 9 сентября на 2-м заседании общественного совета по включению в Книгу имен заслуженных людей и наименований организаций, которое прошло под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова.

Секретарь общественного совета издания Татьяна Пустошкина отметила, что в список вошли имена и коллективы, которые активно принимали участие в 39-х Международных ганзейских днях. Они будут отмечены за яркие выступления на концертных площадках праздника, высокое исполнительское мастерство, популяризацию Ганзейского движения, а также вклад в формирование культуры добровольчества в Пскове.

Издание учредили в рамках организации Ганзейских дней в Пскове. Его цель - увековечение имен граждан, коллективов учреждений, организаций, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение праздника. Все вписанные в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» получат свидетельства.

В основе издания - книга добрых дел, созданная к 1100-летию Пскова. В нее вошли имена людей, взявших на себя обязательства по ремонту зданий и дорог, благоустройству улиц и парков, установке памятников.