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Общество

Названы новые претенденты на включение в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019»

В «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» будут включены 75 творческих коллективов и 34 куратора волонтерского движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Список утвердили 9 сентября на 2-м заседании общественного совета по включению в Книгу имен заслуженных людей и наименований организаций, которое прошло под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова.

Секретарь общественного совета издания Татьяна Пустошкина отметила, что в список вошли имена и коллективы, которые активно принимали участие в 39-х Международных ганзейских днях. Они будут отмечены за яркие выступления на концертных площадках праздника, высокое исполнительское мастерство, популяризацию Ганзейского движения, а также вклад в формирование культуры добровольчества в Пскове.

Издание учредили в рамках организации Ганзейских дней в Пскове. Его цель - увековечение имен граждан, коллективов учреждений, организаций, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение праздника. Все вписанные в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» получат свидетельства.

В основе издания -  книга добрых дел, созданная к 1100-летию Пскова. В нее вошли имена людей, взявших на себя обязательства по ремонту зданий и дорог, благоустройству улиц и парков, установке памятников.

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«Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019» будет издана к лету 2020 года Названы новые претенденты на включение в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» Бизнесу предложили подключится к формированию повестки псковского экономического форума Ганзейский клуб заработал в Пскове Приём заявок на псковский конкурс «Ганза - связь времён» продлён до 6 октября Прием заявок на международный конкурс СМИ «Ганза — связь времен» заканчивается 6 сентября Обновленную карту туристического маршрута «Ганзейский путь» представят в Пскове «Ганзейский клуб» заработает в Пскове с сентября Бургомистр Любека отметил разностороннюю программу Ганзейских дней в Пскове Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков
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