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Соцсфера

Федеральный законопроект о зарплатах бюджетников поддержал финансовый комитет Псковского облсобрания

Федеральный законопроект о зарплатах бюджетников, подготовленный парламентариями из Адыгеи, поддержали члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 11 сентября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета Борис Полозов пояснил, что адыгейские депутаты подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ в части установления гарантий для отдельных категорий граждан.  Речь идёт об оплате труда бюджетников, положение о котором сейчас не учитывает качество и продолжительность труда для достижения установленного «дорожными картами» размера заработной платы. То есть, отметил Борис Полозов, врачам и учителям приходится работать на 2-3 ставки. «Это говорит о несовершенстве системы заработной платы», - заявил он.

Законодатели из Адыгеи предлагают установить размер зарплаты бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин обратил внимание на то, что в физкультуре и спорте не все работники относятся к категории педагогических, а, значит, некоторые из них не попадают под действие законопроекта.

Борис Полозов предложил Ивану Штылину подготовить собственные поправки к документу.

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