Комитет по труду Псковского облсобрания не поддержал поправки в закон о региональном маткапитале

12:53, 11 сентября 2019, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания не поддержал поправки в закон о региональном материнском капитале. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 11 сентября.

Законодательную инициативу разработал депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, на сессии гордумы 14 июня проект закона было решено направить на рассмотрение в региональный парламент.

Председатель комитета по труду Виктор Антонов напомнил, что семьи, в которых родился третий ребенок, получают 100 тысяч. Однако воспользоваться этими средствами родители могут только при достижении малышом 3 лет. Олег Брячак предлагает ввести единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей с первых дней жизни ребенка.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева заметила, что в случае принятия данных изменений из регионального бюджета потребуется выделить на указанные выплаты порядка 119 млн рублей. Она уточнила, что в Псковской области проживают 7,5 тысяч граждан, имеющих право на региональный материнский капитал. В связи с этим Ольга Евстигнеева предложила пока не поддерживать представленный проект закона.

Виктор Антонов заметил, что никто не против «отдать и все сразу», но есть определенный порядок, который удобен для финансовой системы. «Есть предложение оставить все как есть, деньги мамы все равно получат: не сегодня, так завтра», - заявил он.

Депутат Ирина Богачева констатировала, что парламентарии оказались в неловкой ситуации: «С одной стороны мы принимаем бюджет, он всегда не простой и надо отдавать себе отчет в любом увеличении расходных обязательств. Я вообще за то, чтобы людям отдавать как можно больше, но надо исходить из возможностей регионального бюджета», - подчеркнула он. Ирина Богачева предположила, что Олег Брячак «пиарится на теме «мы за людей, а вы против».

Виктор Антонов ее в этом мнении поддержал и сообщил, что менять ситуацию с выплатой регионального материнского капитала незачем.