Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты

10:30, 14 июня 2019, ПАИ

На сессии Псковской городской думы 14 июня депутаты обсудили предложение своего коллеги Олега Брячака о внесении дополнений в закон Псковской области о региональном материнском капитале. Автор инициативы пояснил, что денежные средства, а речь идет о 100 тысячах рублей, получают семьи, в которых родился третий ребенок, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Однако, уточнил Олег Брячак, воспользоваться этими средствами родители могут только при достижении малышом 3 лет. Депутат предложил по аналогии с использованием средств федерального материнского капитала с первых дней жизни ребенка разрешить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей при получении региональной меры поддержки.

Депутатский корпус предложение парламентария поддержал единодушно. Документ будет направлен в Псковское областное Собрание для рассмотрение депутатами регионального парламента.