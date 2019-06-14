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Общество

Внести поправки в закон о региональном материнском капитале предлагают псковские депутаты

На сессии Псковской городской думы 14 июня депутаты обсудили предложение своего коллеги Олега Брячака о внесении дополнений в закон Псковской области о региональном материнском капитале. Автор инициативы пояснил, что денежные средства, а речь идет о 100 тысячах рублей, получают семьи, в которых родился третий ребенок, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Однако, уточнил Олег Брячак, воспользоваться этими средствами родители могут только при достижении малышом 3 лет. Депутат предложил по аналогии с использованием средств федерального материнского капитала с первых дней жизни ребенка разрешить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей при получении региональной меры поддержки.

Депутатский корпус предложение парламентария поддержал единодушно. Документ будет направлен в Псковское областное Собрание для рассмотрение депутатами регионального парламента.

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