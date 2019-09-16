Около 2,5 тысяч километров брошенных сетей выловили из Псково-Чудского водоёма и Великой за 13 лет

13:33, 16 сентября 2019, ПАИ

С 2006 года из Псков-Чудского водоёма и устья реки Великой изъяли и утилизировали более 1 тысячи кубометров или около 2,5 тысячи километров сетей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году из Псковского озера и реки Великой подняли более 70 кубометров брошенных сетей: 56 кубических метров — из Псковского озера и 16 кубометров — из устья реки Великой. Специалисты продолжают очищать Чудское и Теплое озера от затопленных сетей, в первую очередь они обследуют береговые линии – места наибольшего скопления лесковых сетей.

В рамках государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» на очистку этих водоемов в текущем году выделено около 600 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом. Цель работ – сохранить среду обитания водных ресурсов и улучшить общую экологическую ситуацию.