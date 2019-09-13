Более 70 кубометров сетей достали из Псковского озера и устья Великой

17:22, 13 сентября 2019, ПАИ

56 кубометров брошенных и затопленных сетей изъяты из Псковского озера и 16 кубометров - из устья реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Работы проводились в августе в рамках государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса».

В комитете пояснили, что изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений - нереста, нагула.