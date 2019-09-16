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«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября

С 20 сентября скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать из Санкт-Петербурга до Печор не только по выходным дням, но и по пятницам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 13:40, прибытие в Печоры – в 17:55. Из Печор -  в 18:35, на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга он будет прибывать в 23:00.

В субботу и воскресенье «Ласточка» из Санкт-Петербурга до Печор ходит два раза в сутки: в 6:55 и 13:40, прибытие в Печоры — в 11:10 и 17:55 соответственно. Обратно поезд отправляется в 11:50 и 18:35, а прибывает – в 16:30 и 23:00 соответственно.

Первые «Ласточки» начали курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. В настоящий момент Псков и Санкт-Петербург связывают три пары поездов «Ласточка». С 3 августа по субботам и воскресеньям маршрут поезда «Санкт-Петербург – Псков» продлён до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

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