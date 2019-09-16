Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»

15:31, 16 сентября 2019, ПАИ

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – возьмёт на себя обязательства по вывозу твердых коммунальных отходов с мест субботников в рамках октябрьского месячника по уборке и благоустройству. Об этом заявил директор компании Сергей Пайст на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергей Пайст напомнил, что регоператор по обращению с ТКО уже вывозил отходы с мест субботников в прошлом году.

Месячник по уборке и благоустройству пройдёт в Псковской области с 1 по 31 октября. Планируется, что он поможет решить проблемы со стихийными свалками в регионе.