Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»
Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – возьмёт на себя обязательства по вывозу твердых коммунальных отходов с мест субботников в рамках октябрьского месячника по уборке и благоустройству. Об этом заявил директор компании Сергей Пайст на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Сергей Пайст напомнил, что регоператор по обращению с ТКО уже вывозил отходы с мест субботников в прошлом году.
Месячник по уборке и благоустройству пройдёт в Псковской области с 1 по 31 октября. Планируется, что он поможет решить проблемы со стихийными свалками в регионе.