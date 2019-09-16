12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове

16:00, 16 сентября 2019, ПАИ

В этом году в Пскове появятся 12 новых контейнерных площадок, и в дальнейшем их количество будет расти. Об этом представители администрации Пскова доложили заместителю губернатора Псковской области Василию Осипову на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме того, участники заседания обсудили ситуацию с вывозом мусора из частного сектора, а также с предоставлением квитанций за услугу.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.