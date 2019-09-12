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Экономика

Названы регионы России с самой высокой квартплатой

По итогам прошлого года самая высокая квартплата в стране оказалась в Камчатском крае, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше всех в России платили за жилищно-коммунальные услуги жители Алтая, Дагестана и Ингушетии, сообщает РИА Новости.

Так, на Камчатке расходы среднестатистической семьи на оплату коммунальных услуг составили в 2018 году 9750 руб. в месяц или 15% семейного бюджета. Также высокие показатели были в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%). Жители этих регионов платили за жилищно-коммунальные услуги более восьми тысяч рублей каждый месяц. Таковы данные рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ.

Меньше всего в абсолютном выражении тратили на оплату услуг ЖКХ в Республике Алтай — 2374 руб. в месяц. Немногим дороже обходилась в прошлом году квартплата жителям Дагестана (2445 руб. в месяц) и Ингушетии — 2490 руб.. Здесь домохозяйства тратили менее 5% семейного бюджета на оплату коммунальных услуг.

Как показали итоги исследования, в среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 4385 руб. в месяц или 9,6% от всех расходов.

В июле Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс РФ, запрещающие передачу коллекторским агентствам задолженности граждан по ЖКУ.

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