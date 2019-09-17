69 пациентов доставили на вертолёте в псковский сосудистый центр за год

14:08, 17 сентября 2019, ПАИ

В 2018 году 69 пациентов регионального сосудистого центра доставили в Псков на вертолёте, рассказал в эфире проект ПАИ-live заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников.

Он напомнил, что вертолёт приземляется непосредственно на территории Псковской областной клинической больницы, на базе которой и действует сосудистый центр, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников отметил, что вертолет фактически ежедневно вылетает за пациентами в районы. «Конечно, такой транспорт нам очень нужен. Это увеличивает шансы наших пациентов на выздоровление», - подчеркнул Сергей Калашников.

Также в 2018 году в Псковской области с помощью санитарно-авиационной эвакуации спасены жизни 131 человека, в том числе пятерых детей. Двух пациентов вертолетом санавиации доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, остальных — в Псковскую областную и детскую клинические больницы.

В июле в регионе утверждена стратегия развития санавиации до 2024 года. Одной из целей реализации стратегии является создание регионального центра скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации на основе одного юридическою лица, на который будет возложена ответственность за организацию медицинской эвакуации, в том числе, санитарно-авиационной эвакуации пациентов на базе Псковской станции скорой медицинской помощи до 2024 года.