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Общество

Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года

Утверждена стратегия развития санитарной авиации в Псковской области до 2024 года. Соответствующие решение было принято на заседании администрации Псковской области 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что данный документ определяет цели, задачи и принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в Псковской области.

Марина Гаращенко сообщила, что сейчас для санавиации в регионе применяется «Ансат», который базируется на аэродроме аэропорта имени княгини Ольги. Она отметила, что базирование второго вертолета планируется в Великих Луках. Таким образом, по её словам, будут организованы два медицинских округа в Псковской области — северная и южная зона.

Кроме того, руководитель регионального комитета по здравоохранению отметила, что в Псковской области есть 23 вертолетные площадки. По её словам, эвакуация в Москву и Санкт-Петербург проводится с 9 и 5 площадок соответственно, для которых есть разрешение на посадку по госконтракту.

Марина Гаращенко также подчеркнула, что одной из целей реализации стратегии является создание регионального центра скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации на основе одного юридическою лица, на который будет возложена ответственность за организацию медицинской эвакуации, в том числе, санитарно-авиационной эвакуации пациентов на базе Псковской станции скорой медицинской помощи до 2024 года.

Стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года разработана в соответствии с паспортом регионального проекта Псковской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», утвержденного протоколом заседания совета при администрации области по стратегическому развитию и приоритетным проектам Псковской области от 14 декабря 2018 года № МВ-417.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

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