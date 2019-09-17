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Общество

Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров

 Псковский государственный университет имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров, сообщил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников рассказал, что студенты-выпускники по направлению «Медицинская кибернетика» ПсковГУ ему «очень понравились и они готовы работать». При этом он указал на то, что ни одно учебное заведение не выпускает готовых специалистов.

Сергей Калашников, считает, что будет возврат к прежней системе обучения — советской. Он добавил, что не каждый человек готов пройти шесть лет обучения, а затем два года ординатуры.

Заместитель главного врача обратил внимание на нехватку медицинских кадров. В настоящее время эту проблему решают областные власти. В частности, выделены 30 млн рублей на привлечение 24 врачей и 12 фельдшеров.

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