Около 40 школьников из Калуги и Тулы приехали в Псковскую область в рамках нацпроекта «Культура»

18:15, 17 сентября 2019, ПАИ

Около 40 школьников из Калуги и Тулы в возрасте от 13 лет приехали в Псковскую область в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, первая экскурсионная группа за 4 дня проедет по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки». Школьники увидят наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор.

17 сентября школьники осмотрели главные достопримечательности Пскова и узнали историю города. Кроме того, они посетили Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина. 18 сентября их ждут Государственный музей-заповедник имени А. С. Пушкина «Михайловское», Святогорский монастырь, в Бугрово они понаблюдают за работой мельницы и сыграют в русские фольклорные игры. В третий день пребывания в регионе дети посетят Печоры и Изборск. На территории древнерусской крепости они сыграют в исторический квест «Пароль Изборской крепости».

Всего в этом году Псковскую область посетят 1,1 тысяч школьников из разных субъектов РФ. Экскурсионные поездки в этом году организуются в рамках федерального проекта «Творческие люди», который входит в национальный проект «Культура» и реализуется министерством культуры России.