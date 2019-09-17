Кинопремьеры недели: последняя кровь «Рэмбо», «Зеровилль» и Yesterday

18:18, 18 сентября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Сильвестр Сталлоне сражается с мексиканским картелем «Рэмбо: Последняя кровь» - пятая часть культового блокбастера, новый фильм Дэнни Бойла Yesterday и «Зеровилль» - еще один фильм про смерть старого Голливуда, теперь от Джеймса Франко.

«Рэмбо: Последняя кровь»

Пока лицо Сильвестра Сталлоне еще не совсем покрылось морщинами, а оставшиеся мышцы – пылью (и пока его дочь, например, в соседнем павильоне сражается в бикини с акулами в катакомбах), продюсеры из Lionsgate решили все-таки снять пятую часть «Рэмбо» - прямое продолжение, собственно, картины «Рэмбо IV». Фильм находился в разработке аж с 2008 года и Сталлоне, опять же, самостоятельно работавший над сценарием, все никак не мог определиться с вариантом сюжета. На помощь ему пришли сценарист Дэн Гордон и режиссер Адриан Грюнберг.

В итоге лента получила наследственный (и весьма неплохой) подзаголовок «Последняя кровь», а концепцию, видимо, подглядели в «Логане», «Тебя никогда здесь не было» или последних фильмах с Иствудом: Джон Рэмбо официально списан на пенсию и теперь, как истинный старичок-ветеран, присматривает за лошадьми, точит по вечерам ножи и задумчиво смотрит печальными глазами в даль. Джон знакомится с дочерью своей подруги – Габриэлой, но в скором времени та пропадает, отправившись на поиски отца в Мексику. Позже выясняется, что Габриэлу похитили члены мексиканского синдиката, который занимается секс-рабством и перепродает людей. Рэмбо, естественно, просто так это дело не оставит.

Постановщик Адриан Грюнберг уже работал в жанре «воин-одиночка дает всем прикурить» в «Весёлых» каникулах» с Мэлом Гибсоном так что, вероятно, и в «Рэмбо» он справился на пятерку – в прокате с 19 сентября.

Yesterday

Смелая фантазия режиссера Дэнни Бойла («На игре», «127 часов», «Миллионер из трущоб») о мире без ливерпульской четверки The Beatles: в один из обычных вечеров заурядного паренька Джека сбивает автобус - в это же время практически на всей планете на миг пропадает свет. Джек приходит в себя и через некоторое время осознает, что никто из его друзей не может опознать одну из самых известных песен «Битлов» - «Yesterday». Потихоньку Джек выдает все песни Beatles за свои и становится невероятно популярным на весь мир музыкантом.

На первый взгляд не совсем понятно, зачем Бойл размышляет на такие непривычные для себя темы, как величие и значимость для мировой культуры группы Beatles - звучит это все, признаться, как скучный доклад по культурологии. С другой же стороны, Yesterday – это еще и музыкальный ромком, так что у Бойла, на всякий случай, есть запасной выход.

В прокате с 19 сентября.

«Зеровилль»

Если вы все еще не остыли после «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, то стоит обратить внимание на новый фильм актера Джеймса Франко, который он снял по одноименному роману американского писателя, критика и журналиста Стива Эриксона.

Действия ленты, собственно, как и книги, разворачиваются ровно в тот же промежуток времени, что и в девятом фильме Тарантино: на дворе 1969-ый, в Голливуде вот-вот грянет «революция» и «власть» постепенно уйдет в руки молодых и более талантливых авторов и постановщиков. В Лос-Анджелес приезжает Айк Джером (сам Франко) – аутист и киногик, - устраивается монтажером и погружается с головой в стремительно меняющийся мир большого кино, где он встретится даже с Фрэнсисом Копполой.

«Зеровилль» — это долгострой Джеймса Франко, съемки которого закончились еще в 2014 году и, планировалось, что режиссер представит его на Венецианском кинофестивале-2015. Но, этого, увы, не случилось и картина, куда, естественно, Франко притащил своих лучших друзей – Сета Рогена, Меган Фокс, брата Дэйва Франко, Дэнни Макбрайда и Уилла Феррелла – выходит только сейчас.

В прокате с 19 сентября.