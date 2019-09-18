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Общество

Задержанную в Пскове замглавы судебных приставов Петербурга отправили в СИЗО

Псковский городской суд арестовал заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Марину Окрушко по делу о посредничестве в получении взятки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября. Марине Окрушко предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ 15 сентября в Пскове. Ее обвиняют в том, что она приняла на себя роль посредника в передаче крупной взятки - четырёх миллионов рублей. Задержать Марину Окрушко помог главный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Управление ФСПП по Петербургу, ФСБ и Следственный комитет Пскова на данный момент не прокомментировали произошедшее.

Марина Окрушко в органах с 1993 года. Она служила в милиции Невского района Петербурга, городской ФНС, Наркоконтроле. Приставом стала 14 лет назад. Должность заместителя главного пристава Петербурга занимает с 2013 года.

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