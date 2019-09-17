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Общество

Появились новые подробности в деле о передаче денег замруководителя судебных приставов Петербурга

В деле о передаче денежных средств замруководителя судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко в Пскове появились новые подробности. Как пишет «Фонтанка», её задержали после того, как она вышла из машины главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.

Сообщается, что около 12:00 17 сентября суд Пскова начал рассматривать ходатайство регионального Следственного комитета об аресте Марины Окрушко. Её обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Адвокат Окрушко предоставил в суд положительную характеристику.

Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ 15 сентября в Пскове. Она передавала деньги одному из своих коллег. Предполагается, что Сергей Колесников и Марина Окрушко заранее договорились о встрече.

Управление ФСПП по Петербургу, ни ФСБ, ни Следственный комитет Пскова так и не прокомментировали произошедшее.

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