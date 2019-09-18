Главный пристав Псковской области: Никакого оправдания поступкам коррупционеров нет и не должно быть

11:57, 18 сентября 2019, ПАИ

«Никакого оправдания поступкам коррупционеров нет и не должно быть», - заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников в эфире ПАИ-live 18 сентября.

Накануне, 17 сентября, Псковский городской суд арестовал заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Марину Окрушко по делу о посредничестве в получении взятки. 15 сентября в Пскове Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют в том, что она приняла на себя роль посредника в передаче крупной взятки - четырёх миллионов рублей. Задержать Марину Окрушко помог Сергей Колесников.

В её отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября.