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Общество

Главный пристав Псковской области: Никакого оправдания поступкам коррупционеров нет и не должно быть

«Никакого оправдания поступкам коррупционеров нет и не должно быть», - заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников в эфире ПАИ-live 18 сентября.

Накануне, 17 сентября, Псковский городской суд арестовал заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Марину Окрушко по делу о посредничестве в получении взятки. 15 сентября в Пскове Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют в том, что она приняла на себя роль посредника в передаче крупной взятки - четырёх миллионов рублей. Задержать Марину Окрушко помог Сергей Колесников.

В её отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября.  

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