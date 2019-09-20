Новый способ борьбы с уклонистами разработали в Минобороны

09:36, 20 сентября 2019, ПАИ

В Минобороны разработали новый способ борьбы с уклонистами, пишет газета «Известия». Теперь военкоматы будут заводить учетные карточки как на зарегистрированных в их районе молодых людей, так и на фактически проживающих.

Соответствующие поправки планируется внести в Положение о воинском учете. Они позволят призывать на службу граждан без регистрации и, тем самым, пресечь основной способ уклонения от армии. Кроме того, нововведения дадут шанс поступить в военный вуз тем, у кого не было такой возможности из-за проблем с регистрацией.

По данным источников издания в Минобороны, поправки вступят в силу в конце 2019 года.

В Псковской области на сегодняшний день в розыске находится 641 человек призывного возраста. Накануне военный комиссар региона Михаил Башлыков заявил, что принимаются меры по розыску уклонистов и анонсировал ряд мероприятий, которые позволят их найти.