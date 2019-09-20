0
14:17
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
13:38
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
11:43
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
10:56
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
09:59
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
09:43
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Еще новости
Общество

Новый способ борьбы с уклонистами разработали в Минобороны

В Минобороны разработали новый способ борьбы с уклонистами, пишет газета «Известия». Теперь военкоматы будут заводить учетные карточки как на зарегистрированных в их районе молодых людей, так и на фактически проживающих.

Соответствующие поправки планируется внести в Положение о воинском учете. Они позволят призывать на службу граждан без регистрации и, тем самым, пресечь основной способ уклонения от армии. Кроме того, нововведения дадут шанс поступить в военный вуз тем, у кого не было такой возможности из-за проблем с регистрацией.

По данным источников издания в Минобороны, поправки вступят в силу в конце 2019 года.

В Псковской области на сегодняшний день в розыске находится 641 человек призывного возраста. Накануне военный комиссар региона Михаил Башлыков заявил, что принимаются меры по розыску уклонистов и анонсировал ряд мероприятий, которые позволят их найти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
20 сентября 2019
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
20 сентября 2019
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
20 сентября 2019
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
20 сентября 2019
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
20 сентября 2019
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
20 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября

Идет загрузка...