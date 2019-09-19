В Псковской области объявлен в розыск 641 призывник

12:12, 19 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области в розыске в настоящее время находится 641 человек призывного возраста. Такие данные озвучил 19 сентября на встрече с журналистами военный комиссар региона Михаил Башлыков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В период проведения осенне-весеннего призыва ребята, которые имеют родственников за границей, например, убывают туда», - рассказал военком о вариантах скрыться от призывы на военную службу.

Одной из причин, отметил Михаил Башлыков, считаются условия несения службы. Родители опасаются «дедовщины». Однако, подчеркнул военный комиссар Псковской области, подобного рода «отношений» на сегодняшний день практически нет.

Комиссариатом предпринимаются меры по розыску уклонистов. «Данный вопрос осенью будет решаться немного по-другому. Проработали ряд мероприятий, которые позволят найти этих ребят, и они сделают правильные выводы». - рассказал военком.

На просьбу журналистов рассказать об этих мерах Михаил Башлыков от ответа уклонился.

«Можно я вам пока не буду об этом говорить», - сказал он.

Призывная кампания стартует 1 октября. До конца 2019 года на воинскую службу призовут около 600 парней из Псковской области.