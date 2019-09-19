Софья Пугачёва официально вступила в должность главы Новоржевского района

12:54, 20 сентября 2019, ПАИ

Избранный глава Новоржевского района Софья Пугачёва официально вступила в должность 20 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, церемония инаугурации прошла в районном Доме культуры.

Поздравить избранного главу пришли заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко, депутаты районного Собрания, представители политических партий и общественных организаций, представители духовенства, руководители предприятий и учреждений, жители Новоржевского района.

Председатель районного ТИК Галина Синельникова напомнила, что на прошедших выборах Софья Пугачёва набрала 45,95% голосов избирателей, и зачитала постановление о регистрации избранного руководителя муниципалитета. Из её рук Софья Пугачёва получила удостоверение главы района, после чего принесла присягу.

Вице-спикер Виктор Остренко констатировал, что в Новоржевском районе закончилась непростая, высококонкурентная кампания. «Каждый раз, когда проходят выборы, общество, а особенно в небольших муниципальных образованиях, сильно разделяется и ещё долгое время по инерции живёт в режиме выборной борьбы», - заметил он. Вице-спикер пожелал Софье Пугачёвой сосредоточиться на решении актуальных проблем муниципалитета и постараться объединить жителей. «Пятилетний срок полномочий главы района пройдёт быстро. Сделать нужно много, и кредит доверия нужно будет в полной мере отработать», - подчеркнул парламентарий. Он подарил избранному главе района часы с символикой Псковской области. Виктор Остренко пояснил, что подарок должен напоминать, насколько дорого время для избранного руководителя муниципалитета.

Приветственный адрес с напутствием передал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. «Вы несёте ответственность перед гражданами не только за свои слова, но и за дела. Пусть каждое ваше решение в новой должности будет продиктовано заботой о благе людей», - говорится в поздравлении. Спикер областного Собрания пожелал главе Новоржевского района удачи.

Софья Пугачёва согласилась со всем сказанным и добавила, что по итогам голосования жители муниципалитета разделились во мнениях почти поровну: она одержала победу над конкурентом с минимальным отрывом. «Предлагаю отказаться от противостояния, и вместе продолжить созидать, вместе добиваться достойной жизни на нашей земле», - обратилась к собравшимся Софья Пугачёва и поблагодарила всех за оказанную помощь и поддержку.