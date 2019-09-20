Система оценки загрязнения почв в городах может появиться в России

09:00, 21 сентября 2019, ПАИ

Систему оценки безопасности городских почв необходимо ввести для объективного мониторинга загрязнения городской среды. Как пишет РИА Новости, об этом заявил старший научный сотрудник географического факультета МГУ, руководитель проекта по изучению почв Иван Семенков.

«В России нет предельно-допустимых концентраций (ПДК) для загрязнителей в почвах, разработанных для городских территорий. Мы до сих пор пользуемся значениями для почв, которые обоснованы для пахотных территорий в 70-х годах, а не для городов. В своих исследованиях мы пытаемся доказать, что пора модернизировать систему... Нужно нормировать содержание загрязнителей в пыли, в газонах возле наших домов и тому подобное. У нас нет таких нормативов, поэтому любой новый норматив, разработанный для городских реалий, позволит точнее говорить, насколько безопасны существующие уровни загрязнения для человека», - отметил Иван Семенков.

По его словам, в нашей стране нет нормативов содержания таких токсичных химических элементов, как бериллий, молибден и таллий, которые распространены в городских почвах.

«Раньше их (загрязнения - ред.) просто не фиксировали, сейчас более точные методы измерений эти компоненты стали регулярно обнаруживать. Оказалось, что серебро также распространено в городских почвах - это в принципе индикатор антропогенного воздействия. Пока вопрос остается открытым: откуда берется серебро. Есть предположения, что это связано с разнообразной электроникой. То же самое с молибденом. Сейчас с помощью масс спектрометров его стали видеть в пробах», - пояснил специалист.

По словам Ивана Семенкова, в некоторых странах рассматривают безопасность контакта детей с почвами. Считается, что дети - уязвимая категория, и они много времени проводят на площадках, поэтому логично понять, насколько загрязненный грунт и пыль влияют на них.

«Отечественная система нормирования качества почв может быть усовершенствована за счет разработки нормативов для особых территорий внутри городов – функциональных зон: парков, спальных районов, промзон, придорожных территорий», - добавил Иван Семенков.