0
14:40
Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
09:16
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
18:51
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:59
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове
16:38
Второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту начался в Печорском районе
14:43
Участники «Цифрового забега» в Пскове смогут выиграть телевизор
13:21
Стартовал Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Спорт

Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»

Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский», которое пройдёт 26-28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Финал моносерии должен был пройти 21 сентября в рамках ралли «Санкт-Петербург -2019», однако гонку отменили перед самым стартом 20 сентября.

Олег Мыслевич отметил, что на гонку в Псков приедут порядка 10-15 экипажей, участвующих в LADA Rally Cup.

Ралли «Псков Ганзейский» - это финал Кубка России по ралли, третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финал Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». 

Церемония открытия гонки состоится 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. После неё стартует первый скоростной участок, который пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Основная часть соревнований пройдёт 28 сентября. Гонщиков ждут 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

Специальным гостем ралли будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» -победитель ралли-рейдов «Дакар».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
22 сентября 2019
Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
22 сентября 2019
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 сентября 2019
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове
21 сентября 2019
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове
Второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту начался в Печорском районе
21 сентября 2019
Второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту начался в Печорском районе
Участники «Цифрового забега» в Пскове смогут выиграть телевизор
21 сентября 2019
Участники «Цифрового забега» в Пскове смогут выиграть телевизор
Стартовал Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
21 сентября 2019
Стартовал Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе
20 сентября 2019
Спортивно-культурный комплекс открылся в Порховском районе

Идет загрузка...