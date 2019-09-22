Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»

14:40, 22 сентября 2019, ПАИ

Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский», которое пройдёт 26-28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Финал моносерии должен был пройти 21 сентября в рамках ралли «Санкт-Петербург -2019», однако гонку отменили перед самым стартом 20 сентября.

Олег Мыслевич отметил, что на гонку в Псков приедут порядка 10-15 экипажей, участвующих в LADA Rally Cup.

Ралли «Псков Ганзейский» - это финал Кубка России по ралли, третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финал Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Церемония открытия гонки состоится 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. После неё стартует первый скоростной участок, который пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Основная часть соревнований пройдёт 28 сентября. Гонщиков ждут 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

Специальным гостем ралли будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» -победитель ралли-рейдов «Дакар».