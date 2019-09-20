Минздрав предлагает жизненно необходимые лекарства выдавать бесплатно
Министерство здравоохранения предлагает выдавать жизненно важные лекарства, назначенные врачом, бесплатно или продавать со скидкой. Сейчас Минздрав готовит соответствующие предложения, которые по плану должны вступить в силу с 2022 года, пишет «Российская газета».
Бесплатно сейчас препараты получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями и дети до 3-х лет. Предлагается выдавать таблетки и тем, кто нуждается в длительном лечении.
Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
По подсчётам «Российской газеты», в среднем россияне тратят на лекарства порядка 7 тыс. рублей в год.