0
09:14
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
23:01
Псковичей приглашают присоединиться к цифровому волонтерству
18:22
Всё о сердце и сосудах: ПАИ-live с Сергеем Калашниковым
15:49
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
15:33
Андрей Царев: «Подарки новорожденным» - это капля, наполняющая демографическую чашу
21:15
Псковичей приглашают привиться от гриппа
12:00
Многофункциональная детская площадка появится в Пушкинских Горах
Еще новости
Соцсфера

Минздрав предлагает жизненно необходимые лекарства выдавать бесплатно

Министерство здравоохранения предлагает выдавать жизненно важные лекарства, назначенные врачом, бесплатно или продавать со скидкой. Сейчас Минздрав готовит соответствующие предложения, которые по плану должны вступить в силу с 2022 года, пишет «Российская газета».

Бесплатно сейчас препараты получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями и дети до 3-х лет. Предлагается выдавать таблетки и тем, кто нуждается в длительном лечении.

Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По подсчётам «Российской газеты», в среднем россияне тратят на лекарства порядка 7 тыс. рублей в год.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
Псковичей приглашают присоединиться к цифровому волонтерству
19 сентября 2019
Псковичей приглашают присоединиться к цифровому волонтерству
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
17 сентября 2019
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
Псковичей приглашают привиться от гриппа
06 сентября 2019
Псковичей приглашают привиться от гриппа
Многофункциональная детская площадка появится в Пушкинских Горах
05 сентября 2019
Многофункциональная детская площадка появится в Пушкинских Горах
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области

Идет загрузка...