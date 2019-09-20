Минздрав предлагает жизненно необходимые лекарства выдавать бесплатно

15:47, 22 сентября 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения предлагает выдавать жизненно важные лекарства, назначенные врачом, бесплатно или продавать со скидкой. Сейчас Минздрав готовит соответствующие предложения, которые по плану должны вступить в силу с 2022 года, пишет «Российская газета».

Бесплатно сейчас препараты получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями и дети до 3-х лет. Предлагается выдавать таблетки и тем, кто нуждается в длительном лечении.

Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По подсчётам «Российской газеты», в среднем россияне тратят на лекарства порядка 7 тыс. рублей в год.