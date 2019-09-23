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Общество

Участок улицы генерала Маргелова в Пскове закроют для транспорта с 25 сентября

С 25 сентября в Пскове закрывается для движения транспорта участок улицы генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной. Он будет закрыт по 2 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение транспорта по указанному участку улицы ограничат в связи с проведением ремонтных работ на улице Юбилейной. Водителям в качестве объезда предлагается использовать улицы Доставалова и Шестака.

Улица Юбилейная в Пскове ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет более 120 млн рублей. Дорожное полотно будет отремонтировано от Рижского проспекта до моста 50-летия Октября. Общая протяженность участка - около 2,5 километров. Проектом предусмотрено новое покрытие, оборудование съездов и тротуаров, нанесение дорожной разметки термопластиком.

За счет экономии средств на улице Юбилейной дополнительно установят светофор с кнопкой вызова на нерегулируемом пешеходном переходе. Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове введут в эксплуатацию 15 октября.

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