Ремонтируемую улицу Юбилейную в Пскове откроют 15 октября

11:35, 23 сентября 2019, ПАИ

Отремонтированный участок улицы Юбилейной в Пскове введут в эксплуатацию 15 октября. Об этом стало известно на совещании главы администрации города Александра Братчикова с представителями подрядных организаций 23 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации. На данный момент ремонт подходит к концу, в ближайшее время начнутся косметические работы.

«Когда окончательно закончим с асфальтом - остался участок на пересечении улиц Юбилейной и Народной - перейдем к разметке», - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Ремонт улицы Юбилейной проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 120 млн рублей планируется приведено в порядок дорожное полотно на участке около 2,5 километров от Рижского проспекта до моста 50-летия Октября. Проектом предусмотрено новое покрытие, оборудование съездов и тротуаров, нанесение дорожной разметки термопластиком. На сэкономленные средства на Юбилейной установят светофор с кнопкой вызова на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще одну нерегулируемую «зебру» ликвидируют для обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Пскове отремонтируют перекресток улиц Инженерной и Индустриальной, участки улиц Яна Фабрициуса и Льва Толстого. Завершены работы на участках улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.