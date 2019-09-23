В Великих Луках отопительный сезон начался 23 сентября
В Великих Луках отопительный сезон начался 23 сентября, сообщил и. о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк на заседании Великолукской городской Думы.
По словам Юрия Власюка, город к отопительному периоду готов, «с 23 сентября будут включать отопление». При этом по результатам проверки тепловые сети Великих Лук были готовы к подаче отопления ещё 16 сентября, однако постановление было подписано только 19-го числа.
«Как прозвучало в докладе Юрия Ивановича, коммунальными службами была проделана большая работа в рамках подготовки к отопительному сезону, и я хочу поблагодарить всех сотрудников служб за проделанную работу и ответственное отношение к делу», – отреагировал на выступление коллеги депутат Денис Мунштуков.
Тепло в квартиры псковичей начнёт поступать с 24 сентября.