Самая дешёвая квартира в Псковской области продаётся за 280 тысяч рублей

15:18, 23 сентября 2019, ПАИ

Самая дешёвая квартира в Псковской области продаётся за 280 тысяч рублей. Недвижимость, за которую владелец требует такую сумму, находится в Невеле, одном из районных центров региона.

По сути это не квартира, а часть одноэтажного дома, состоящая из двух комнат и кухни. Общая площадь - 42 кв. метра. Хозяин недвижимости в объявлении пишет: «Продам квартиру в барачном доме. Немаленькая. Вода, канализация, отопление - всё центральное. Есть печное отопление. Зимой очень тепло. Стоят стеклопакеты, счётчики. Есть возможность поставить санузел. Рядом 6 соток земли. Большая просьба халявщикам не звонить. Торга нет! Срочно нужны деньги».

Немногим больше - 290 тысяч рублей - просят за двухкомнатную квартиру в Плюссе площадью 37,5 кв. метров. Жильё располагается на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. В объявлении говорится, что квартира пустая и подготовлена под ремонт: «Ставится новый септик, весной проведут воду. Отопление печное».

Недорогая квартира в Пыталово обойдётся покупателю в 350 тысяч рублей. «Апартаменты» площадью в 47,5 кв. метров располагаются на первом этаже двухэтажного дома. Владелец сообщает, что провёл перепланировку и из двух комнат сделал одну большую. Для обогрева предлагается использовать камин. Есть даже сарай для дров. Правда, воды в квартире нет, колодец и колонка - во дворе. «Установлены стеклопакеты, современные межкомнатные двери, на полу - ламинат, в туалете - плитка, входная дверь металлическая. В квартире никто не проживает», - коротко пишет хозяин жилья.

Однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в Гдове обойдётся в 425 тысяч рублей. Общая площадь жилья - 31 кв. метр. По словам продавца, в квартире сделан отличный ремонт, есть две печки и вода. «Хороший вариант для тех, кто приезжает только на лето, - уверен нынешний владелец. - Не надо платить большие коммунальные услуги, оплата только за свет».

Ровно полмиллиона рублей просят за квартиру в Дно. Во столько владелец оценил две комнаты на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь квартиры - 40 кв. метров. В объявлении сообщается: «Квартира ухоженая, холодная и горячая вода, санузел, газ, дом кирпичный, теплый. Центр города, все рядом, в шаговой доступности. Квартира в собственности, без обременений. Расчет можно произвести в любой форме, используя мат.капитал и ипотеку. Возможна продажа с мебелью».

На запрос о покупке квартир в диапазоне цен от 200 до 500 тысяч рублей в райцентрах Псковской области один из сайтов объявлений предлагает более 200 вариантов. За пределами райцентров, но неподалёку от них можно найти квартиру даже дешевле 200 тысяч рублей.

С самой дешевой недвижимостью Пскова можно ознакомиться по ссылке.

Между тем на этой неделе активно обсуждаются данные исследования портала «Мир квартир». Авторы настаивают: самая дешевая квартира находится в Иркутской области. Жилье в 32 квадратных метра предлагают за 420 тысяч рублей.