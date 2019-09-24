Количество безработных снижается в Псковской области

10:54, 24 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области снижается количество безработных. Такая тенденция прослеживается, начиная с июня, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Если в мае в регионе насчитывалось 3 тыс. 623 человека, не имеющих работы, то в июне – 3 тыс. 356, в июле – 3 тыс. 203, в августе – 3 тыс. 109.

Статус безработного в мае имели 3 тыс. 89 псковичей, в июне – 2 тыс. 905, в июле – 2 тыс. 759, в августе – 2 тыс. 633. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года их число сократилось в среднем на 8%.

По итогам выборочного обследования рабочей силы в среднем за май-июль 16 тыс. 100 жителей региона в возрасте от 15 лет или 5% рабочей силы классифицировались как безработные.

На конец августа, отметили в Псковстате, в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных числились 2 тыс. 633 человека, при этом 2 тыс. 290 из них получали пособие по безработице.