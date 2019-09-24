Три псковских экипажа выступят в финале Кубка России по ралли

15:09, 24 сентября 2019, ПАИ

В финале Кубка России по ралли выступят три экипажа с участием псковичей. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции 24 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Под стартовым номером 39 на трассу уйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле Ford Fiesta. Оба они представляют Псков. Ещё один полностью псковский экипаж поедет в зачёте «Наша классика» на автомобиле ВАЗ-2107 с номером 74. Это Сергей Алексеев и Анжелика Соломеник.

Псковичка Юлия Пащинская будет читать стенограмму петербуржцу Михаилу Алексееву. Экипаж, который выступает на автомобиле Ford Fiesta, получил стартовый номер 35.

«Великолучанин Владислав Супрун, к сожалению, не успел восстановить машину после ралли 900 озёр, где она загорелась во время прохождения спецучастка, практически на финише», - отметил Олег Мыслевич.

По его словам, достаточно много псковских пилотов будет в экипажах машин безопасности: «нулями» поедут Ольга Стебихова и Кирилл Ксенофонтов, Антон Борисенко, невельчанин Юрий Васильев, «метлой» традиционно будут управлять Роман Попов и Николай Лунин.

Финал Кубка России по ралли состоится с 26 по 28 сентября в Псковской области. Гонка называется «Псков Ганзейский» и также носит статус финала Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», третьего этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финального этапа моносерии LADA Rally Cup.

Церемония открытия гонки будет 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. В ней примет участие «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». Выйдет КАМАЗ и на трассу ралли 28 сентября.

В пятницу после церемонии открытия стартует первый скоростной участок, трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Всего участникам предстоит проехать 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 - скоростные участки.