0
17:01
Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли
14:28
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
13:17
Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский»
17:32
45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский»
14:40
Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
09:16
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
18:51
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Спорт

Три псковских экипажа выступят в финале Кубка России по ралли

В финале Кубка России по ралли выступят три экипажа с участием псковичей. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции 24 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Под стартовым номером 39 на трассу уйдут Максим Павлов и Сергей Пушкарь на автомобиле Ford Fiesta. Оба они представляют Псков. Ещё один полностью псковский экипаж поедет в зачёте «Наша классика» на автомобиле ВАЗ-2107 с номером 74. Это Сергей Алексеев и Анжелика Соломеник.

Псковичка Юлия Пащинская будет читать стенограмму петербуржцу Михаилу Алексееву. Экипаж, который выступает на автомобиле Ford Fiesta, получил стартовый номер 35.

«Великолучанин Владислав Супрун, к сожалению, не успел восстановить машину после ралли 900 озёр, где она загорелась во время прохождения спецучастка, практически на финише», - отметил Олег Мыслевич.

По его словам, достаточно много псковских пилотов будет в экипажах машин безопасности: «нулями» поедут Ольга Стебихова и Кирилл Ксенофонтов, Антон Борисенко, невельчанин Юрий Васильев, «метлой» традиционно будут управлять Роман Попов и Николай Лунин.

Финал Кубка России по ралли состоится с 26 по 28 сентября в Псковской области. Гонка называется «Псков Ганзейский» и также носит статус финала  Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», третьего этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финального этапа моносерии LADA Rally Cup.

Церемония открытия гонки будет 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. В ней примет участие «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». Выйдет КАМАЗ и на трассу ралли 28 сентября. 

В пятницу после церемонии открытия стартует первый скоростной участок, трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Всего участникам предстоит проехать 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 - скоростные участки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли Три псковских экипажа выступят в финале Кубка России по ралли Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский» 45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский» Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский» В связи с отменой ралли «Санкт-Петербург» вырастет число участников финала кубка России в Пскове Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове Один из скоростных участков финала Кубка России по ралли пройдёт в центре Пскова «Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский» Волонтер псковской Ганзы посетила немецкий город Анклам
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли
24 сентября 2019
Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
24 сентября 2019
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский»
24 сентября 2019
Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский»
45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский»
22 сентября 2019
45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский»
Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
22 сентября 2019
Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский»
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
22 сентября 2019
Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 сентября 2019
«Кубок Довмонта» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове
21 сентября 2019
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове

Идет загрузка...