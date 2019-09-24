Центр Пскова перекроют вечером 27 сентября

19:41, 24 сентября 2019, ПАИ

27 сентября с 20:30 до 22:30 в Пскове будет временно прекращено движение транспорта по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, движение перекроют в связи с проведением в городе финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский».

Водителям в качестве объезда предлагается использовать улицы Карла Маркса (движение от железнодорожного вокзала), Труда, Инженерную, Кузнецкую, Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.

Финал Кубка России по ралли пройдёт в Псковской области с 26 по 28 сентября. Гонка называется «Псков Ганзейский» и также носит статус финала чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», третьего этапа кубка Белоруссии по ралли-спринту, финального этапа моносерии LADA Rally Cup.

Церемония открытия соревнований будет 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. Далее будет дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Специальным гостем ралли будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар». Вечером 27 сентября он примет участие в городском суперспецучастке. 28 сентября КАМАЗ проедет первую секцию ралли. А с 12:00 до 13:30 он будет находиться в сервисном парке ралли, который расположится в центре Пскова вблизи парковки туристических автобусов на улице Карла Маркса (территория бывшей автостанции напротив общежития ПсковГУ). Там будет организована фотосессия с легендарным грузовиком.

28 сентября с 21:00 до 23:30 в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» на Зональном шоссе состоятся награждение и концерт кавер-группы «Красивая».