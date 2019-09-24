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Общество

ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу

Псковский государственный университет может помочь коллегам из Нойса провести Ганзейские дни. Об этом заявила доцент кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений, заместитель декана по международной деятельности факультета русской филологии и иностранных языков Ирина Коренецкая во время работы летней академии института Густава Штреземана в Бонне (Германия), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

По её словам, общество содействия побратимским связям Нойс - Псков в лице первого председателя Вольфганга Шпангенбергера и члена общества Бернда Хольцберга заинтересовано в партнёрских связях с ПсковГУ. «В следующем году исполняется 30 лет побратимским связям между городами, – объяснила Ирина Коренецкая. - Члены общества содействия побратимским связям убеждены, что для поддержания связи просто необходимо взаимодействие с университетом. Тем более, что через два года Нойс будет принимать у себя Ганзу. А в этом у вуза уже есть хороший опыт».

В мае этого года Вольфганг Шпангенбергер встречался с руководством ПсковГУ, чтобы наметить перспективы сотрудничества с университетом.

Летняя академия организована при поддержке общества содействия побратимским связям Нойс-Псков и Псковского государственного университета.

С 27 по 30 июня в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни. Подготовкой мероприятия занимался федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек.

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